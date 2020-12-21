Женщина умерла на стуле у дверей школы в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины возле одной из школ, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Тело 61-летней женщины без признаков насильственной смерти обнаружили в понедельник, 21 декабря. Следователи опросили очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По некоторым данным, женщина зашла в школу № 109 и попросила о помощи, поскольку плохо себя почувствовала. Сотрудники школы вызвали скорую и попросили ее выйти. Женщине поставили стул на улице, на котором она скончалась.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили в Республике Коми после того, как жительницу Ухты насмерть загрызли животные. Тело 46-летней женщины было обнаружено на улице Железнодорожной.