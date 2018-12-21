Фото: АР/Ronald Zak

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Вены, еще один пострадавший госпитализирован.

Как сообщил РИА Новости представитель полиции города, два человека с огнестрельными ранениями были обнаружены около площади Люгек вблизи ресторана Figlmüller.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники местных правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего, в операции задействованы вертолеты. Личность стрелявшего не установлена.