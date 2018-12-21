Лондонский аэропорт Гатвик заработал после вторжения дронов

Фото: ТАСС/PA Images/Victoria Jones

Первый самолет 21 декабря приземлился в лондонском аэропорту Гатвик, который ранее перестал работать после вторжения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Лайнер прилетел в британскую столицу из Шанхая. Отмечается, что на его борту не было пассажиров.

Руководство воздушной гавани объявило о приостановке работы после того, как над взлетно-посадочной полосой появились два дрона. Первый из БПЛА заметили 19 декабря в 21:00 по местному времени, а вскоре в аэропорту появился еще один беспилотник.

В ночь на четверг аэропорт возобновлял свою работу на 40 минут, однако затем дроны были зафиксированы вновь. Тогда летевшие на аэродром самолеты перенаправили в Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, Амстердам, Париж и Бордо.

20 декабря БПЛА видели как минимум дважды. Сейчас злоумышленников, которые удаленно управляют дронами, ищут 20 нарядов полиции.

В Гатвике считают, что на восстановление работы уйдет несколько дней. Ежегодно аэропорт обслуживает свыше 45 миллионов пассажиров.

