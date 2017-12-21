Задержан организатор миллиардного хищения средств АО "Таурус Банк"

21 декабря, 18:40
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет РФ задержал Агустина Моралеса-Эскомилью, которого обвиняют в хищении денег АО "Таурус Банк". Ему инкриминируют присвоение и покушение на мошенничество. Следователи также выявили соучастников, им тоже предъявили обвинения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, летом 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали банду, планируя похищать деньги банков в особо крупном размере. Глава группировки привлек к организации преступлений знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее они также подключили Дмитрия Меркулова, Вадима Соловьева, Татьяну Русину и Татьяну Шевченко. Последние работали в банке.
Участники банды узнали, что собственники кредитной организации собираются продавать акции и решили воспользоваться ситуацией. Они провели сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций. Бумаги оформили на подставных лиц, подысканных Ричем. Последние не подозревали о преступных мотивах мошенников.
После этого члены банды получили руководящие и другие должности в организации и провели хищение средств с помощью фиктивных кредитных договоров. Были оформлены фальшивые сделки на 1,6 миллиарда рублей. Указанные в договорах в качестве заемщиков лица и компании в "Таурус Банк" никогда не обращались. Когда банк лишился лицензии в апреле 2015 года, участники группировки решили похитить и возмещения в сумме более 505 миллионов рублей.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании Моралесу-Эскомилье меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается. Идет поиск лиц, связанных с преступлениями банды, следователи также продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
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