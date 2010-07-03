Жительница Химок купила поддельные билеты на самолет

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Жительница Химок обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она утверждает, что стала жертвой мошенников, создавших поддельный сайт онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, она увидела объявление OneTwoTrip о продаже трех авиабилетов "Уральских авиалиний" на рейс Москва – Навои. Как оказалось, это был поддельный сайт onetwotrip.ocu.

За билеты потерпевшая заплатила 37,7 тысячи рублей. Оплата была произведена с помощью онлайн-перевода. "Продавцы" после получения денег на связь не вышли. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Ранее в столице квартиру пожилой женщины обокрали более чем на один миллион рублей. Неизвестный проник в жилье на восьмом этаже на Ломоносовском проспекте.