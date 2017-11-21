США заблокировали заявление Совбеза ООН об обстреле посольства РФ в Сирии

Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani

США заблокировали заявление России в Совете Безопасности ООН об атаках на посольство страны в Сирии.

Пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил, что американская делегация вновь заблокировала проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждающий атаку террористов здания посольства России с Дамаске, сообщает РИА Новости.

Стржижовский подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда лидеры "коалиции" демонстрируют двойные стандарты по отношению к террористическим актам, где пострадавшей стороной являются заграничные учреждения России.

Ранее посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет.