Задержана подозреваемая в отправке яда Трампу – СМИ

Фото: AP/TASS/Evan Vucci

Задержана подозреваемая в отправке яда президенту США Дональду Трампу. Об этом информирует телеканал CNN.

По имеющейся информации, задержание произошло на границе Канады и США. Его произвели сотрудники американской Таможенно-пограничной службы.

Отмечается, что задержанная была вооружена.

Ранее яд рицин нашли в посылке, направленной на имя Дональда Трампа. Наличие отравы в письме подтвердили два теста.

Рицин – высокотоксичный яд из касторовых семян. Его не раз использовали террористы. При приеме внутрь яд может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти.