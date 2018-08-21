В Чечне умер подросток, взорвавший себя при нападении на полицейских

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Юноша, который взорвал себя во время нападения на полицейских в Чеченском селе Мескер-Юрт, скончался в больнице. Подросток был единственным уцелевшим участником серии нападений на сотрудников полиции, передает РИА Новости.

"Юноша по фамилии Ахтаханов умер в больнице. Он был братом одного из напавших на Шалинский РОВД", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в настоящее время ситуация стабилизировалась и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения.

В результате нападений пострадали несколько полицейских. По предварительным данным, нападавшими оказались несовершеннолетние подростки. Злоумышленники, вооруженные ножами, пытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району и нанесли ранения двум полицейским. Ответным огнем сотрудники полиции убили юношей.