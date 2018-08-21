В Пермском крае осужденные попытались устроить беспорядки в колонии

21 августа, 16:10
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Пятеро осужденных в колонии № 37 Пермского края попыталась устроить беспорядки и избили одного из заключенных, который сотрудничал с администрацией. Об этом говорится на канале СК России в WhatsApp.
"В исправительной колонии № 37, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых органов, следователи проводят проверку. По предварительным данным, в жилом помещении заключенные избили одного из осужденных из мести за содействие администрации учреждения", – сообщает источник.
Начавшиеся беспорядки были остановлены сотрудниками колонии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В свою очередь, в ГУФСИН по Пермскому краю рассказали, что своими действиями группа осужденных попыталась повлиять на смену руководства исправительного учреждения.
"Осужденные намеренно провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, сместить требовательного начальника колонии", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что сообщения о начавшемся "массовом бунте" не соответствуют действительности, а заключенных, устроивших драку, после инцидента поместили в ШИЗО.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: