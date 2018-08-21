В Пермском крае осужденные попытались устроить беспорядки в колонии

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Пятеро осужденных в колонии № 37 Пермского края попыталась устроить беспорядки и избили одного из заключенных, который сотрудничал с администрацией. Об этом говорится на канале СК России в WhatsApp.

"В исправительной колонии № 37, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых органов, следователи проводят проверку. По предварительным данным, в жилом помещении заключенные избили одного из осужденных из мести за содействие администрации учреждения", – сообщает источник.

Начавшиеся беспорядки были остановлены сотрудниками колонии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, в ГУФСИН по Пермскому краю рассказали, что своими действиями группа осужденных попыталась повлиять на смену руководства исправительного учреждения.

"Осужденные намеренно провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, сместить требовательного начальника колонии", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что сообщения о начавшемся "массовом бунте" не соответствуют действительности, а заключенных, устроивших драку, после инцидента поместили в ШИЗО.