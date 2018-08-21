В Чите мужчина забыл миллион рублей в троллейбусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Чите мужчине вернули сумку с миллионом рублей, забытую в троллейбусе. О подозрительном предмете в салоне в полицию заявил кондуктор, сообщает РИА Новости.

При осмотре сумки полицейские обнаружили личные вещи, документы на имя жителя города Петровск-Забайкальский 1937 года рождения и чуть более миллиона рублей наличными.

Пожилого мужчину, находящегося в Чите проездом, разыскали. Ему помогли зачислить деньги на банковский счет, чтобы защитить от возможных преступных посягательств, а также устроили в гостиницу.