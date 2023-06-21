16:35Происшествия
Пожар в бытовках у ТЦ "Ковчег" в Митине локализован
Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.
"В 16:21 пожар локализован. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Информация о возгорании по адресу улица Митинская, дом 34, корпус 1, поступила в дежурную часть в 15:26. Данных о пострадавших нет. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
По словам местных жителей, бытовки воспламенились недалеко от торгового центра "Ковчег".
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