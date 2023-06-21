16:05Происшествия
Бытовки загорелись у ТЦ "Ковчег" в Митине
Местные жители рассказали, что бытовки загорелись рядом с торговым центром "Ковчег".
"По предварительной информации, по адресу ул. Митинская, дом 34, корпус 1, происходит возгорание бытовок. Площадь пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 15:26. Сотрудники уже занимаются тушением пламени. Сведений о пострадавших не поступало.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что по адресу поселение Московский, улица Атласова, дом 11, произошел пожар. Огонь охватил несколько квартир на последних этажах здания. По данным СМИ, площадь возгорания составила 40 "квадратов".
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