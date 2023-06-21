Бытовки загорелись у ТЦ "Ковчег" в Митине

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На Митинской улице на северо-западе Москвы загорелись бытовки, сообщает пресс-служба МЧС по столице.

Местные жители рассказали, что бытовки загорелись рядом с торговым центром "Ковчег".

"По предварительной информации, по адресу ул. Митинская, дом 34, корпус 1, происходит возгорание бытовок. Площадь пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 15:26. Сотрудники уже занимаются тушением пламени. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

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