Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Калифорнии

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У берегов американского штата Калифорния зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к юго-западу от города Фортуна с населением около 12 тысяч человек. Глубина очага составляла 12 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого сейсмическую активность зафиксировали в турецкой провинции Адана. Там произошло землетрясение магнитудой 4,9. Очаг землетрясения находился на глубине 6,67 километра.

