Два человека погибли при пожаре в Старой Купавне

В Старой Купавне расследуют гибель двух человек в результате пожара в квартире одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Возгорание произошло в воскресенье, 21 апреля. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела хозяйки квартиры и ее дочери.

По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.