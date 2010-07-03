Два человека ранены при стрельбе на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в драке со стрельбой на юго-востоке столицы, передает ТАСС.

Конфликт между двумя группами произошел на пересечении улиц Вертолетчиков и Маресьева. По предварительным данным, двое пострадали из-за применения травматического оружия.

Началась доследственная проверка, преступников разыскивают.