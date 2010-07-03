На серверах МВД произошел сбой – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На компьютерных серверах МВД России произошел технический сбой. Из-за этого временно нельзя получить водительские удостоверения и миграционные услуги. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сейчас специалисты проводят технические работы, чтобы устранить неполадки.

"Сбой произошел в аппаратно-техническом комплексе МВД", – пояснил собеседник агентства. В результате стали недоступны ряд услуг в миграционных подразделениях и в Госавтоинспекции. В частности, отметил представитель МВД, не выдают водительские удостоверения. По какой причине случился собой, не уточняется.

Также недоступны официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других подразделений ведомства. Проблему пообещали решить в кратчайшие сроки.