Власти Петербурга проверят видео со стриптизом в морге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Собеседница агентства рассказала, что руководитель бюро Игорь Лобан находится в командировке и возвращается из нее для того, чтобы провести разбирательство по этому факту.

Интернет-издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором запечатлен корпоратив сотрудников с участием стриптизерши.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагал ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.