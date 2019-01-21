Контактная сеть повреждена на Новогиреевском путепроводе

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Повреждение контактной сети произошло утром 21 января на Новогиреевском путепроводе столицы. Из-за этого в обоих направлениях задерживаются троллейбусы №30, 64 и 75, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В настоящее время по упомянутым маршрутам ходят автобусы. Кроме того, пассажирам советуют воспользоваться попутными маршрутами.