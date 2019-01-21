Пожар в ангаре на Волгоградском проспекте потушен

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Возгорание в ангаре, расположенном в столичном районе Южнопортовый, ликвидировано. Об этом информировали в Главном управлении МЧС России по Москве.

Сообщается, что в 1:18 пожар в ангаре по адресу: Волгоградский проспект, дом № 32, корпус 13 был потушен. Данных о пострадавших нет.

Информация о пожаре поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве 20 января в 22:40. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных огонь был локализован в 0:51.

Ранее сообщалось, что по данному адресу в ангаре загорелись деревянные стеллажи. Огонь охватил площадь около 500 квадратов, произошло обрушение части стены.