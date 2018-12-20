Автомобиль сгорел у аэропорта Внуково

Фото: МЧС России

Автомобиль Kia попал в аварию в столичном аэропорту Внуково и загорелся. Об этом Агентству "Москва" сообщили в экстренных службах.

По информации экстренных служб, иномарка вспыхнула по всей площади после аварии. ДТП произошло у шлагбаума при выезде из зоны прилета терминала A. "Эвакуации не было, никто не пострадал", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас на месте аварии работают экстренные службы. Они пытаются как можно быстрее убрать сгоревшую машину с опасного участка.