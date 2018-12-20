Няня обокрала семью на 650 тысяч рублей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Полиция ищет пропавшее имущество семьи, проживающей в центре столицы. В краже денег и личных вещей подозревают няню, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Со слов заявительницы, обратившейся в полицию 19 декабря, два месяца назад они с мужем наняли няню для своего ребенка. С приходом женщины 1965 года рождения из квартиры начали пропадать детские вещи, деньги и наручные часы марки Rolex. Сумму ущерба оценили в 650 тысяч рублей.

"Сама няня, по словам заявительницы, призналась, что взяла деньги и вещи, однако до сих пор ничего не вернула", – отметили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.