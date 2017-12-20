Пять человек погибли в аварии на трассе в Смоленской области

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Пять человек погибли в результате ДТП на трассе в Смоленской области.

Авария произошла 19 декабря на пятом километре автодороги Витязи – Духовщина – Нелидово в Кардымовском районе. Автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком ГАЗ-Валдай, передает "Интерфакс".

От полученных травм на месте происшествия погибли три пассажира и водитель легкового автомобиля. Позже в больнице скончалась пассажирка грузовика.

Как сообщили в МВД, водитель грузовика не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности.