Силовик взял в заложники свою жену в Ростове-на-Дону

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Сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в доме в центре Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительной информации, мужчина был вооружен пистолетом. Поскольку переговоры ни к чему не привели, было принято решение брать квартиру штурмом.

К настоящему моменту мужчину обезвредили. С ним ведут беседу, выясняются мотивы.

Ранее в Нижегородской области мужчина облил бензином и поджег прилавок в продуктовом магазине. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей.