Мужчину задержали у приемной ФСБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который угрожал нанести себе повреждения. Инцидент произошел у здания общественной приемной ФСБ, которое находится на улице Кузнецкий Мост, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, это произошло вечером 29 октября. По словам собеседника агентства, в отношении мужчины проводится проверка.

В конце июня мужчина облил себя бензином у здания министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре столицы. Он пришел к зданию на Садовой-Самотечной улице, облил себя бензином и требовал, чтобы к нему прислали представителей властей. В итоге его отговорили и завели в здание. Позже мужчину задержали.

