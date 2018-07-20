Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

20 июля, 18:46

Четыре поддельные банкноты номиналом в две тысячи рублей нашли в столичном регионе

происшествия деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Названо количество поддельных купюр, обнаруженных в Москве и Подмосковье во втором квартале 2018 года. Всего в регионе нашли 4,4 тысячи фальшивых банкнот, рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Впервые специалисты выявили четыре подделки номиналом в две тысячи рублей, чаще всего ненастоящими оказываются пятитысячные банкноты, сообщает Агентство "Москва". С апреля по июнь нашли 3,3 тысячи фальшивых банкнот высшего достоинства. Чуть больше тысячи подделок имели номинал в тысячу рублей, 27 – 500 рублей.

Банкноты номиналом в 100 рублей оказались поддельными в семи случаях, удалось обнаружить также три фальшивые 50-рублевые купюры, две монеты по 10 рублей и семь – по пять рублей.

В Центральном федеральном округе среди регионов, где часто находили поддельные деньги оказались Тульская область – 136 штук, Воронежская – 115 штук и Тверская – 99 штук.

В столице и области нашли также 304 поддельных иностранных банкноты, из них 276 штук – доллары США, 19 – евро, восемь – юани и один фунт стерлингов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать