Четыре поддельные банкноты номиналом в две тысячи рублей нашли в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Названо количество поддельных купюр, обнаруженных в Москве и Подмосковье во втором квартале 2018 года. Всего в регионе нашли 4,4 тысячи фальшивых банкнот, рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Впервые специалисты выявили четыре подделки номиналом в две тысячи рублей, чаще всего ненастоящими оказываются пятитысячные банкноты, сообщает Агентство "Москва". С апреля по июнь нашли 3,3 тысячи фальшивых банкнот высшего достоинства. Чуть больше тысячи подделок имели номинал в тысячу рублей, 27 – 500 рублей.

Банкноты номиналом в 100 рублей оказались поддельными в семи случаях, удалось обнаружить также три фальшивые 50-рублевые купюры, две монеты по 10 рублей и семь – по пять рублей.

В Центральном федеральном округе среди регионов, где часто находили поддельные деньги оказались Тульская область – 136 штук, Воронежская – 115 штук и Тверская – 99 штук.

В столице и области нашли также 304 поддельных иностранных банкноты, из них 276 штук – доллары США, 19 – евро, восемь – юани и один фунт стерлингов.