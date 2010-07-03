Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в центре столицы

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в одном из ресторанов в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, утром 17 июня в помещении бургерной California Diner на улице Арбат 36-летний мужчина изнасиловал девушку и подверг ее насильственным действиям сексуального характера", – сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. С мужчиной проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО. Инцидент произошел в Троицке. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце апреля в московском ресторане бармен пытался изнасиловать кальянщицу. В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила, что 25-летний бармен подмешал ей что-то в бокал, после чего она отключилась. Когда девушка очнулась, бармен пытался ее изнасиловать.

