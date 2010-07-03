Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пять автомобилей столкнулись на юго-западе столицы. В ДТП погиб человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

"Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова, 65. Погиб один человек, один пострадал", – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.