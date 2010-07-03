Водитель легковушки сбил четырех человек в Хорошево-Мневниках

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники водитель легкового автомобиля сбил четырех человек на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Берзарина в районе дома 1, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из них двое были доставлены в медучреждение, еще двое от госпитализации отказались", – сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют.