Труп мужчины в инвалидной коляске обнаружили в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На улице Земляной Вал в центре столицы обнаружили мертвого мужчину в инвалидной коляске. Инцидент произошел днем 19 марта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, труп находился около дома 39/1, строения 1.

"У указанного дома в инвалидной коляске находился труп неизвестного мужчины 55–60 лет", – сказал собеседник агентства.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Тело мужчины доставили в морг. Обстоятельства произошедшего выясняют.