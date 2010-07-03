Полиция проверяет наезд на кота в пешеходной зоне Симферополя

Полиция проверяет факт наезда машины на спящего кота в пешеходной зоне Симферополя. О ЧП сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации РИА Новости, машина наехала на кота в центре Симферополя на улице Карла Маркса на пешеходной зоне. Кот спал в чехле от гитары уличного музыканта и погиб.
"В отдел полиции "Центральный" города Симферополя поступило несколько заявлений граждан о том, что женщина-водитель, двигаясь на автомобиле по одной из улиц города, допустила наезд на кошку, вследствие чего животное погибло. Указанная гражданка также обратилась в правоохранительные органы с заявлением о повреждении ее имущества", – сообщили в полиции.
Проводится проверка. Очевидцы в соцсетях пишут, что хозяйка машины наехала на чехол музыканта, где спал кот, намеренно. Также люди отмечают, что женщина является хозяйкой одного из кафе в районе пешеходной зоны, куда другому транспорту въезжать запрещено.
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