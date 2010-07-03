Человек погиб в результате ДТП в Печатниках

Фото: телеканал Москва 24

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием грузового и инкассаторского автомобилей. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе дома 2, строение 3 по улице Угрешская. Инкассаторский автомобиль Renault столкнулся с грузовиком. В результате пострадали три человека, находившиеся в инкассаторской машине. По данным телеканала Москва 24, в аварии также погиб один человек.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящий момент они зажаты в кузове автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

19 марта водитель автомобиля Audi въехал в пешеходную зону на Тверском бульваре в Москве и врезался в рекламный щит. Установлено, что мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. В аварии никто не пострадал.

