Иномарка въехала в пешеходную зону на Тверском бульваре

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Мужчина, находящийся за рулем иномарки, въехал в пешеходную зону на Тверском бульваре в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля Audi въехал в рекламный щит, расположенный на территории пешеходной зоны по адресу: Тверской бульвар, дом 2", – сказал собеседник агентства.

Как оказалось, мужчина, управлявший автомобилем, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собеседник агентства уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.