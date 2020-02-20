Суд арестовал двух готовивших теракт в Керчи подростков

Видео: СК РФ

Суд в Крыму арестовал двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях в Крыму, до 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР РФ по Республике Крым Ольгу Постнову.

"Задержанным молодым людям по ходатайству следствия судом определена мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на два месяца – по 18 апреля 2020 года включительно", – заявила Постнова.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия по данному делу еще в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми задержанные поддерживали связь. О каких именно городах идет речь, не уточняется.

Ранее ФСБ заявила, что в Керчи были предотвращены теракты в образовательных учреждениях. Их готовили два подростка, по месту проживания которых были изъяты самодельные взрывные устройства, компьютеры и другие технические носители.

Также в интернете появилось видео задержания подростков, на котором зафиксирована работа оперативников и допрос задержанных.

Один из задержанных подростков в ходе допроса признался, что готовил взрыв в школе. Второй подросток рассказал, что они убивали котов, и описывал способы убийства животных.

Детский омбудсмен, в свою очередь, отмечала, что "резких отрицательных характеристик" у юношей не было, один из них ранее некоторое время наблюдался у психолога.

В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 2018 года в стране было предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Сотрудники правоохранительных органов выявили в глобальной сети порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50 тысяч пользователей, которые так или иначе пропагандируют терроризм.

