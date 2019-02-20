В Саратове частично рухнуло трехэтажное здание

Кровля и фасад трехэтажного здания, на одном этаже которого находится кафе, обрушились в центре Саратова, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в трехэтажном деревянном здании, обложенном кирпичом. Располагается объект по адресу: улица Мичурина, 109.
По предварительной информации, произошло частичное обрушение шиферной кровли и фасада здания старой постройки. На первом этаже находится адвокатская контора, на втором – кафе "Апельсин", третий этаж нежилой. Персонал кафе самостоятельно покинул здание, никто не пострадал.
Уточняется, что это аварийное здание. Предположительно, обрушение случилось под тяжестью снега. К утру 18 февраля с начала года в регионе под тяжестью снега обрушились кровли 42 зданий социально значимых объектов и 13 жилых домов.
В селе Тропарево Можайского района Подмосковья учеников и педагогов школы эвакуировали после частичного обрушения кровли столовой. Площадь обрушения составила 146 квадратных метров. Из здания вывели 200 детей и 26 учителей, пострадавших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Детей перевели на дистанционное обучение. С завтрашнего дня они будут обучаться в школе в селе Сокольниково.
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