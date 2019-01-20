Движение частично перекрыто в Кутузовском тоннеле после ДТП

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта частично перекрыто на Третьем транспортном кольце в Кутузовском тоннеле после столкновения четырех автомобилей, сообщает Агентство "Москва".

В результате аварии никто не пострадал. При этом движение ограничено по двум полосам дороги. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД. Они принимают меры для нормализации движения и выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.