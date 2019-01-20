Девушка выпала из окна седьмого этажа на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы 25-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа и разбилась насмерть. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме 65 корпус 1 на Дмитровском шоссе. По данным СМИ, девушка выпивала с друзьями на вечеринке.

В середине декабря двое подростков погибли, выпав из окна жилого дома в поселении Московский.