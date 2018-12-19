Один человек пострадал при столкновении двух машин на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при столкновении двух машин на севере столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в районе дома № 28 на Бескудниковском бульваре. Там столкнулись два автомобиля. "В результате аварии один человек обратился за помощью к медикам", − рассказал дежурный офицер.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства и причины столкновения.