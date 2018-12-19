В Киеве назвали причину гибели россиянина в украинской тюрьме

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Гражданин РФ Валерий Иванов, скончавшийся в колонии Дрогобыча Львовской области, умер в результате несчастного случая. Такое заявление сделали в пресс-службе уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой.

По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов решил закрутить перегоревшую лампочку в комнате отдыха для заключенных. Мужчина залез на складную лестницу, но не смог удержать равновесие и упал на спину. "Затылочной частью головы он ударился об урну для мусора, в результате чего наступила смерть", − сообщили в пресс-службе украинского уполномоченного по правам человека.

Как отметили в офисе омбудсмена, по факту смерти заключенного прокуратура завела уголовное дело, ведется следствие. "Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц", − цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Ранее в российской дипмиссии на Украине подтвердили, что россиянин Валерий Иванов погиб в колонии Дрогобыча Львовской области. За расследованием этого инцидента следят в генконсульстве РФ во Львове. По словам его сотрудников, причины и обстоятельства гибели россиянина им пока неизвестны.