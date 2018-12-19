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19 декабря, 10:38

Нательный крест XVII–XVIII веков нашли в центре Москвы

происшествия религия город

19 декабря, 10:38

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Фото: vk.com/mossobyanin

Во время археологических работ в районе Болотной площади найден нательный крест, датированный XVII–XVIII веками. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Эксперты оценили находку и заявили, что крест принадлежал москвичу среднего сословия. Это металлический крест, изготовленный методом литья, его размер – 5,5 х 6,2 х 0,3 сантиметра.

Центральный медальон украшает образ Богоматери Иерусалимской. По краям лопастей креста расположены поясные изображения Иисуса Христа с Евангелием, Антония Печерского, Феодосия Печерского и Николая Мирликийского.

За последние годы археологи нашли более 10 тысяч артефактов во время благоустройства столицы, отмечает портал мэра и правительства Москвы. Ранее на Софийской набережной нашли клад рубежа XIX-XX века. В тайнике хранилось 135 монет достоинством от половины до пяти копеек. Во время раскопок на Зарайской стоянке археологи нашли череп мамонта с кладом внутри.

происшествия религия город

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