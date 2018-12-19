Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в квартире пятиэтажного дома на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, инцидент произошел по адресу: Звездный бульвар, дом 14.

Отмечается, что еще три человека были спасены с верхних этажей. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.