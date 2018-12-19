Драгоценности пропали из квартиры москвички после визита скорой помощи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция выясняет обстоятельства пропажи ювелирных изделий из квартиры на западе Москвы.

По словам хозяйки, драгоценности исчезли после визита сотрудников скорой помощи, которые пробыли в квартире около часа, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 17 декабря на Кутузовском проспекте. Отмечается, что женщина вызвала скорую помощь, так как почувствовала себя плохо.

Перечень и стоимость украшений уточняется. По факту происшествия МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.