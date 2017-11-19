Из квартиры в Москве похитили украшения более чем на 11 миллионов рублей

19 ноября, 11:10
Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестного, который похитил ювелирные изделия более чем на 11 миллионов рублей из квартиры в центре Москвы.
О краже заявила в субботу, 19 ноября, 50-летняя женщина. По ее словам кража произошла в ее квартире в Малом Кисловском переулке, сообщили ТАСС в пресс-службе столичном главке МВД.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление было совершено в период с 8 по 12 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее 7 ноября неизвестные ограбили квартиру в Савеловском районе столицы. Материальный ущерб составил почти три миллиона рублей. Как полагает следствие, злоумышленник подобрал ключи к входной двери. В квартире он похитил ювелирные изделия, наручные часы и 5,2 тысячи долларов. По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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