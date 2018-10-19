Фото: AP

В Индии поезд наехал на толпу людей, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел неподалеку от города Амритсар, штат Пенджаб. По предварительной информации, в результате столкновения могли погибнуть по меньшей мере 50 человек. Множество людей было госпитализировано с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что люди жгли чучела вблизи железнодорожных путей, отмечая популярный индуистский праздник – Дашахру, и не услышали звук пребывающего поезда. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что дело экс-машиниста электрички, столкнувшейся с поездом в Москве, передано в суд.

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