19 октября 2018, 17:50Происшествия
В Индии поезд наехал на толпу людей
Фото: AP
В Индии поезд наехал на толпу людей, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел неподалеку от города Амритсар, штат Пенджаб. По предварительной информации, в результате столкновения могли погибнуть по меньшей мере 50 человек. Множество людей было госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
Сообщается, что люди жгли чучела вблизи железнодорожных путей, отмечая популярный индуистский праздник – Дашахру, и не услышали звук пребывающего поезда. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что дело экс-машиниста электрички, столкнувшейся с поездом в Москве, передано в суд.
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