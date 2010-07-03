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Москва 24

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11:07

Трое подростков изнасиловали восьмиклассницу в Омской области

происшествия дети

11:07

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Омской области трое подростков изнасиловали восьмиклассницу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Все произошло в одном из сел региона. Девочка возвращалась домой через небольшой лес, где ее уже поджидали ребята 13,14 и 15 лет. Младший из них выскочил из кустов и потащил школьницу в лес. Затем к нему присоединились приятели.

О нападении девочка рассказала родителям, которые обратились в следственные органы. Пострадавшая находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

В отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное помещение для несовершеннолетних.

Следователи выясняют, что толкнуло подростков к преступлению. Отмечается, что все дети из благополучных семей и характеризуются положительно. Кроме того, никаких конфликтов у восьмиклассницы с нападавшими не было.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии полиции, 32-летний мужчина запер незнакомую ему 13-летнюю школьницу в квартире на востоке столицы и удерживал несколько дней. В это время он избивал и насиловал подростка. Домой девочка попала через четыре дня.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый за разбойное нападение уроженец Магнитогорска. Суд арестовал его.

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