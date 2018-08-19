Два человека пострадали во время ДТП в центре Москвы

19 августа, 21:26
Фото: instagram.com/aplakida
В Замоскворецком районе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали два человека. Об этом передает телеканал Москва 24.
"В районе дома 34/2 по Большой Татарской улице произошло лобовое столкновение иномарок Nissan и Mercedes-Benz. Во время аварии пострадали два человека", – рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам очевидцев, в инциденте участвовали восемь автомобилей.
В настоящее время из-за аварии затруднено движение транспорта. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что во время ДТП на МКАДе в районе Дмитровского шоссе пострадали два человека. Их эвакуировали в больницу санитарным вертолетом в сопровождение медиков.
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