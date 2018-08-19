Два человека пострадали во время ДТП в центре Москвы

В Замоскворецком районе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали два человека. Об этом передает телеканал Москва 24.

"В районе дома 34/2 по Большой Татарской улице произошло лобовое столкновение иномарок Nissan и Mercedes-Benz. Во время аварии пострадали два человека", – рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, в инциденте участвовали восемь автомобилей.

В настоящее время из-за аварии затруднено движение транспорта. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что во время ДТП на МКАДе в районе Дмитровского шоссе пострадали два человека. Их эвакуировали в больницу санитарным вертолетом в сопровождение медиков.