Курьер службы доставки еды скончался после 10 часов работы без перерыва

Сервис "Яндекс.Еда" после смерти своего сотрудника усилит контроль за переработками в компании, заявила глава PR-службы Ася Шестакова.
Ранее в соцсетях появились сведения о смерти курьера сервиса в Санкт-Петербурге. По словам его коллег, мужчина работал десять часов без перерыва и скончался от сердечного приступа. Подробности инцидента не уточняются.
"Для нас и наших партнеров этот случай означает, что нужно более внимательно относиться к нагрузке курьеров, даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства", – пояснила Шестакова.
Представитель компании подчеркнула, что сервис предоставляет курьерам круглосуточную поддержку. Они всегда могут заявить нарушениях условий труда. Шестакова также выразила соболезнования близким скончавшегося мужчины.
В компании пообещали помочь родным погибшего. Руководитель PR-службы уточнила, что причина смерти сотрудника "Яндекс.Еды" станет известна после медэкспертизы.
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