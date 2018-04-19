Замглавы Сочи задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Фото: кадр из видео Следственного комитета

В Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий задержан замглавы города Юрий Паламарчук. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Проводятся обысковые мероприятия по его месту работы и месту жительства, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Установлено, что мужчина, который является председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", в феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, передал полномочия единоличного исполнительного органа АО "САХ по уборке города" управляющей организации ООО "ТСМ".

По версии следствия, в результате действий Паларамчука акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей.