Автомобиль сбил женщину с ребенком на востоке Москвы

Автомобиль сбил женщину с ребенком на востоке столицы

Легковой автомобиль сбил женщину с ребенком на улице Молостовых на востоке столицы.

"Около 17:00 мск водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину с ребенком в районе дома 1Г по улице Молостовых", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД Росси

В настоящее время пострадавших осматривают медики, после чего они будут госпитализированы, отметили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, пострадавшему ребенку 3 года, у него ушиб лица.

Ранее сообщалось об аварии в Архангельске с участием рейсового автобуса и машины скорой помощи. В результате их столкновения, пассажирский транспорт вылетел с трассы и сбил женщину. На данный момент она доставлена в медицинское учреждение.