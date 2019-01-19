Грузовик застрял под мостом на Рублево-Успенском шоссе

Грузовик застрял под мостом в Москве. ЧП произошло на пересечении Рублево-Успенского шоссе и МКАД, передает телеканал Москва 24.

По предварительной информации, водитель грузовика не рассчитал высоту кузова и застрял под мостом. Свод моста транспортной развязки расположен низко, перед ним установлены знаки ограничения по высоте в 3 метра и ограничительные ворота.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. В районе ДТП затруднено движение транспорта.