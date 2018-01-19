Автокран упал на жилой дом в Кирове

Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Стрела автокрана упала на жилую двухэтажку в Кирове.

По предварительным сведениям, погиб крановщик и еще один человек пострадал, сообщает ТАСС. Повреждены также две квартиры.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС заявили, в результате происшествия пострадал только крановщик. Его состояние неизвестно, поскольку мужчину еще не деблокировали из кабины крана.

На месте случившегося работают экстренные службы. По состоянию на 11:40 из дома эвакуировали 12 человек, среди них никто не пострадал.